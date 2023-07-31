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На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

На Крымском мосту вновь перекрыли автомобильное движение, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией по обстановке на месте.

Там не уточнили причину, но попросили людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В канале оперативного штаба Крыма говорится, что по состоянию на 21:00 со стороны Тамани перед пунктом досмотра ждали 90 машин, а со стороны Керчи очереди не было.

Движение на мосту приостанавливали вечером 30 июля, а также несколько раз в ночь на 29-е. Регулярные перекрытия происходят после того, как 17 июля сооружение атаковали два надводных беспилотника. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в произошедшем Украину.

После первой атаки на мост в октябре 2022 года власти ввели процедуру досмотра машин.

Теги
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