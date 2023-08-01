Белгородский губернатор рассказал, как заехал к бойцам «Ахмата»

Вячеслав Гладков (в центре) (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с бойцами чеченского батальона «Ахмат», которые были направлены в регион для защиты от атак со стороны Украины. О визите глава области сообщил в своем телеграм-канале.

«Заехал сегодня к бойцам батальона «Ахмат», которые расквартированы на территории Белгородской области. Стоят на границе вместе с другими подразделениями вооруженных сил и пограничниками. Защищают наши рубежи», — написал он и поблагодарил «ахматовцев» за службу.

В мае—июне Белгородская область несколько раз подвергалась атакам со стороны диверсантов, проникших с территории Украины. От них, в частности, пострадали город Грайворон и окрестные села, а также Новая Таволжанка в Шебекинском районе. Само Шебекино неоднократно в это время попадало под массированные обстрелы.

Для защиты региона от диверсантов туда решили отправить бойцов батальона «Запад-Ахмат». В середине июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие этого формирования размещены на дежурство в районе пограничных пунктов пропуска Нехотеевка (Белгородский район) и у села Козинка (под Грайвороном, которое атаковали диверсанты).

Накануне, 31 июля, Кадыров рассказал, что чеченские бойцы нанесли «упреждающий удар» по украинским позициям в Харьковской области Украины, которая граничит с Белгородской. По его словам, они взяли «за основу тактику украинских диверсантов».