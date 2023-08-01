ЕС привал Россию не обострять конфликт на Украине из-за атак дронов

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Россия не должна использовать атаки беспилотников на Москву как предлог для эскалации конфликта на Украине, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге.

Массрали отметила, что ЕС «не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или о происхождении беспилотников» (цитата по ТАСС). При этом она подчеркнула, что «оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины».

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что комплекс «Москва-Сити» подвергся атаке беспилотников, в результате чего был поврежден фасад 21-го этажа одной из башен. В Минобороны России заявили, что беспилотник удалось подавить системой радиоэлектронной борьбы, после чего тот, «потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Еще два дрона сбили в Подмосковье.



На прошлой неделе, 30 июля, два беспилотника также попали в небоскребы в «Москва-Сити». Повреждения получили высотка в «IQ-квартале» и башня «Око-2».



31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаки на «символические центры и военные базы» в России — это «абсолютно справедливый процесс». В тот же день в Кремле назвали атаки на гражданские цели в России «актами отчаяния» Киева из-за неудач в ходе контрнаступления. 1 августа после второй атаки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «угроза существует» и «меры принимаются».