Монеточку снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Монеточка (Елизавета Гырдымова) (Фото: radiomonetochka / Telegram)

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) оштрафовали на 30 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

До этого Монеточку уже штрафовали за отсутствие маркировки иноагента: в июне и в июле 2023 года. В прошлом месяце основанием для штрафа стало отсутствие маркировки на видеоролике с ее интервью Михаилу Шацу (признан иноагентом).

В материалах суда также отмечалось, что на своем канале Монеточка выкладывала видеоролики со своими клипами, концертами и live-выступлениями, при этом канал верифицирован, но в его материалах нет указания о том, что публикации созданы иноагентом.

Согласно статье 330.1 УК, за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание. Если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, грозит уже лишение свободы на срок до двух лет.



Минюст России объявил певицу иностранным агентом 20 января. После начала военной операции на Украине она уехала из России, объяснив решение желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях».