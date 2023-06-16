Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. певицу Монеточку

Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. Монеточку за отсутствие маркировки иноагента

Елизавета Гырдымова (Монеточка) (Фото: Михаил Фролов / Global Look Press)

Певицу Елизавету Гырдымову (сценический псевдоним — Монеточка, признана иноагентом) оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Гырдымова Елизавета Андреевна признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 19.34 КоАП России», — говорится в сообщении.

На Монеточку составили административный протокол 10 мая.

В мае 2022 года она сообщила, что уехала из России в Литву из-за желания «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.

Минюст России объявил певицу иностранным агентом 20 января. Вместе с ней в реестр попали основатель Gulagu.net Владимир Осечкин и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.