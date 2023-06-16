Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. певицу Монеточку

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 15 июн, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 15 июн, 16:09
Военная операция на Украине. Карта на 16 июня Политика, 13:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:01
Мордашов призвал не повышать налоги в России Бизнес, 12:59
Бывший менеджер «Барселоны» рассказал, что долг клуба составляет €3 млрд Спорт, 12:54
Встреча Путина и президента ОАЭ на ПМЭФ. Видео Политика, 12:53
Ушаков заявил, что не получал проекта «мирного плана» Африки по Украине Политика, 12:51
Bloomberg сообщил о «чертовски дорогом» содержании истребителей для Киева Политика, 12:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Медведев пообещал постоянный конфликт для Украины при стремлении в НАТО Политика, 12:42
Как разрешать конфликты малой кровью: четыре совета руководителям команд Pro, 12:40
Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. певицу Монеточку Общество, 12:39
WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве Бизнес, 12:38
Греф не смог завести автомобиль для чиновников Lada Aurа Технологии и медиа, 12:37
Гендиректор «Аквилона» — о том, как сделать морские круизы массовыми Новая экономика, 12:37
«Мастерчейн» провела крупнейшее в России размещение ЦФА на 15 млрд руб. Крипто, 12:34
Общество ,  
0 

Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. певицу Монеточку

Суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. Монеточку за отсутствие маркировки иноагента
Елизавета&nbsp;Гырдымова (Монеточка)
Елизавета Гырдымова (Монеточка) (Фото: Михаил Фролов / Global Look Press)

Певицу Елизавету Гырдымову (сценический псевдоним — Монеточка, признана иноагентом) оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в YouTube. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

«Гырдымова Елизавета Андреевна признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 19.34 КоАП России», — говорится в сообщении.

На Монеточку составили административный протокол 10 мая.

В мае 2022 года она сообщила, что уехала из России в Литву из-за желания «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.

Минюст России объявил певицу иностранным агентом 20 января. Вместе с ней в реестр попали основатель Gulagu.net Владимир Осечкин и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

Елизавета Гырдымова (Монеточка) — автор-исполнитель, она родилась в 1998 году в Екатеринбурге. Широкая известность пришла к певице с выпуском первого студийного альбома «Раскраски для взрослых» в 2018 году.

Читайте на РБК Pro
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Теги
иноагент Москва суд штраф Монеточка
Материалы по теме
На Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента
Политика
Минюст признал иноагентами певицу Монеточку и основателя Gulagu.net
Политика
Монеточка ответила на сообщения об объявлении ее в розыск из-за долга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter