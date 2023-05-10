На Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

Монеточка (Елизавета Гырдымова), внесена в реестр иноагентов (Фото: Михаил Фролов / Комсомольская правда / Global Look Press)

На певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову, признана иностранным агентом в России) составили административный протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях в интернете, следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол составили по ч. 4 ст. 19.34. Певице грозит штраф до 50 тыс. руб. с конфискацией «предмета административного правонарушения».

Минюст объявил Монеточку иностранным агентом в январе, тогда вместе с ней в реестр попали основатель Gulagu.net Владимир Осечкин и депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

РБК обратился за комментарием к директору Монеточки.

Монеточка в мае прошлого года сообщила, что уехала из России в Литву. Основной причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певица добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры.

В январе признать ее иноагентом попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. С инициативой он обратился к генпрокурору Игорю Краснову, писал Life.