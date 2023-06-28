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Монеточку снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Монеточку во второй раз оштрафовали на ₽30 тыс. за отсутствие маркировки иноагента
Певица Монеточка ( Елизавета Гырдымова, признана иноагентом)
Певица Монеточка ( Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента на видеоролике с ее интервью Михаилу Шацу (признан иноагентом), которое она разместила на своем YouTube-канале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Видео под названием «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!» вышло на YouTube 5 февраля, сказали в суде. Сейчас на канале Монеточки такого ролика нет, а в вышедшем на канале Шаца интервью с певицей и ее мужем музыкантом Витей Исаевым маркировка иноагента есть.

В материалах суда также отмечается, что на своем канале Монеточка выкладывала видеоролики со своими клипами, концертами и live-выступлениями: канал верифицирован, но на его материалах нет указания о том, что публикации созданы иноагентом.

Это уже второй штраф Монеточке за отсутствие маркировки. В мае ее оштрафовали на такую же сумму. За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, предусмотрено уголовное наказание в соответствии со ст. 330.1 УК: если после привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах два раза в течение одного года снова совершить нарушение, можно лишиться свободы на срок до двух лет.

Минюст России объявил певицу иностранным агентом 20 января. После начала военной операции на Украине она уехала из России в Литву, объяснив решение желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях».

Теги
Монеточка штраф иноагент Басманный суд
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