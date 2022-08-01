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Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

По словам Теббуна, присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах». Москва ранее не возражала против расширения объединения
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Алжир заинтересован в присоединении к блоку БРИКС, заявил президент республики Абдельмаджид Теббун.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — сказал он.

По его словам, присоединение к БРИКС позволит Алжиру избежать участия в «биполярных конфликтах».

Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
Политика
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее говорил, что Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно». Российская сторона предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение, сказал он. По мнению Ушакова, сначала нужно найти какие-либо форматы, которые на начальном этапе позволят сотрудничать с объединением в качестве наблюдателей.

БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР.

В конце июня заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. «Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», — заявила тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Последний саммит стран БРИКС состоялся 23–24 июня в онлайн-формате. Президент Владимир Путин заявил на нем, что Россия вместе со странами группы прорабатывает вопрос создания новой международной валюты, которая может стать резервной. В Минэкономразвития считают, что созданию альтернативной валюты на основе корзины БРИКС должно предшествовать наращивание доли расчетов в национальных валютах. По словам замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никиты Кондратьева, «не нужно ставить самоцелью» создание альтернативной валюты, «оно должно быть выгодно для стран БРИКС».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Алжир БРИКС Россия
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