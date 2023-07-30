Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерновое в Брянской области на границе с Украиной

Брянский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ совершен обстрел села Зерново Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Село Зерново расположено на берегу реки Бобрик в 117 км к югу от Брянска. Село находится на границе с Украиной; на противоположной стороне границы находится город Середина-Буда. Население Зерново — около 400 человек.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины с начала спецоперации. Так, неделю назад под обстрел попало село Полевые Новоселки в Суземском районе Брянской области, в результате пострадал местный житель. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате обстрела было нарушено электроснабжение в Полевых Новоселках и соседнем селе Павловичи.