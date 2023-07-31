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Глава Чада показал первое фото президента Нигера с момента его смещения

Глава Чада показал первое фото президента Нигера Базума после госпереворота
Махамат Идрис Деби Итно&nbsp;(cлева) и Мохамед Базум (справа)
Махамат Идрис Деби Итно (cлева) и Мохамед Базум (справа) (Фото: Mahamat Idriss Deby Itno)

Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби Итно опубликовал в Twitter первое фото президента Нигера Мохамеда Базума после его смещения военными.

Идрис Деби Итно написал, что после визита в Нигерию по просьбе президента страны он приехал в Нигер, который «переживает серьезный политический кризис». В столице республики городе Ниамей он провел переговоры с президентом Базумом, бывшим главой страны Махамаду Иссуфу, а также руководителями Национального совета по защите Отечества (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP), в частности, с командующим президентской гвардией Абдурахманом Чиани. Президент Чада заявил, что стремился «исследовать все возможности, чтобы найти мирное решение кризиса».

26 июля президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что они собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. Однако на следующий день командование вооруженных сил встало на сторону мятежников.

Группа военных, которые назвались Национальным советом по защите Отечества, в эфире национального телевидения объявила о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени). По словам пресс-секретаря армии Нигера полковника Амаду Абдрамана, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

Командующий президентской гвардией Нигера генерал Чиани объяснил действия мятежников желанием бороться с «растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством», перед лицом которых, по его словам, «свергнутое правительство показало свои пределы». Он подтвердил готовность группировки «уважать все международные обязательства, взятые на себя Нигером».

Базум был избран президентом Нигера в 2021 году. Би-би-си называет его близким союзником Франции и других стран Запада. Базум, несмотря на задержание в резиденции и заявления о его свержении, официально не объявлял о своей отставке.

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