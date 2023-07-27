Почему переворот в одной из беднейших стран может быть полезен России Эксперты допускают усиление роли Москвы в Африке после смены власти в Нигере

Нигер стал еще одной бывшей французской колонией в Африке, где военные захватили избранного президента. Ситуация может еще больше сократить влияние стран Запада на регион, расширив влияние Москвы, полагают эксперты

Сторонники переворота перед зданием Национальной ассамблеи в Ниамее, 27 июля 2023 года (Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters)

Что происходит в Нигере

27 июля министр иностранных дел Нигера Аусми Масаду подтвердил, что президента этой западноафриканской страны Мохамеда Базума в ходе попытки государственного переворота насильственно держат в его резиденции. «Мы призываем к его освобождению без предварительных условий», — заявил министр телеканалу France 24. «Была попытка государственного переворота, с которым мы, очевидно, не можем согласиться. Во-первых, не вся армия задействована в этом перевороте, руководство вооруженных сил пока не высказалось. Во-вторых, народ Нигера на такое больше не согласен», — описал он происходящее в стране.

Днем главный штаб вооруженных сил страны в Twitter заявил, что поддерживает действия мятежников, а также предупредил, что «любое внешнее вмешательство приведет к катастрофическим последствиям и хаосу в стране». В столице Ниамее (население 1,8 млн человек) начались митинги в поддержку президента. Пока стороны избегают применения оружия.

О задержании президента Базума мятежниками 26 июля сообщил журнал Jeune Afrique со ссылкой на военный источник в регионе. В ночь на 27 июля по национальному телевидению транслировалось заявление группы повстанцев из числа военнослужащих президентской гвардии. «Мы, силы обороны и безопасности <...> решили положить конец режиму президента Базума», — зачитал обращение полковник Амаду Абдраман, за спиной которого стояли еще девять военных (цитата по Le Monde). Они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти, а также объявили о введении общенационального комендантского часа с 19:00 до 5:00. Работа всех учреждений в стране приостановлена.

В твиттер-акаунте президента Нигера днем 26 июля было размещено сообщение о том, что он и его семья чувствуют себя хорошо. «Армия и национальная гвардия готовы атаковать элементы президентской гвардии, которые вовлечены в этот приступ гнева», — говорилось также в сообщении. Причина гнева президентской гвардии не объяснялась. (Французская Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что причиной попытки переворота могло быть намерение президента уволить главу президентской гвардии, генерала Омара Чьяни, считающегося близким соратником предыдущего главы государства.)

Позже в президентском аккаунте появилось сообщение о том, что «с трудом завоеванные достижения будут сохранены», о чем позаботятся «все нигерцы, которые любят демократию и свободу».

26 июля с президентом Базумом по телефону говорил госсекретарь США Энтони Блинкен и представители соседних стран.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году Нигер, большая часть которого находится в пустыне Сахара, пережил четыре военных переворота и множество их попыток. Базум был избран главой государства в 2021 году, передача власти от президента Махамада Иссуфу стала первой мирной в истории страны.

Два года назад, за два дня до вступления Базума в должность, группа офицеров предприняла попытку захвата власти, закончившуюся неудачно; решающую роль в ее подавлении сыграла президентская гвардия во главе с Чьяни, напоминает специализирующийся на Африке телеграм-канал Zangaro Today. Еще один заговор Чьяни раскрыл в 2011 году. Вероятно, лояльность Иссуфу и беспокойство по поводу кадровой политики Базума стали одной из причин, по которой Чьяни особенно болезненно воспринял слухи о готовящейся отставке, допускает Zangaro Today.

Почему это важно

Нигер, одна из беднейших стран мира, не имеет выхода к морю и граничит с семью странами — Алжиром, Ливией, Чадом, Нигерией, Бенином, Буркина-Фасо, Мали. В составляемом ООН Индексе человеческого развития у Нигера третье с конца место — уступают ему только Чад и Южный Судан. Проживает в Нигере 25 млн человек.

Базум, как пишет Le Monde, был близким союзником Франции, которая помогала стране бороться на двух фронтах с джихадистами. Их группы проникли в страну с юго-запада, из Мали, и с северо-востока, из Нигерии.

США с 2012 года потратили около $500 млн на укрепление безопасности Нигера. В апреле Германия объявила, что примет участие в трехлетней европейской военной миссии, направленной на совершенствование вооруженных сил страны, сообщило агентство Reuters.

Возможного военного переворота союзники президента, в первую очередь Франция, опасались в течение нескольких последних месяцев, пишет Le Monde. На возможность такого развития событий указывали примеры других соседних стран — в Мали государственные перевороты прошли в 2020 и 2021 годах, в Буркина-Фасо — два в одном только 2022 году. Этот переворот может еще больше изменить баланс сил в регионе в ущерб Западу, полагает издание. Новые власти Мали пригласили в страну ЧВК «Вагнер», у западных СМИ есть данные, что и в Буркина-Фасо новые власти также сделали это.

«Базум был последней надеждой Запада в регионе. Франция, США и ЕС потратили много ресурсов на укрепление Нигера и его сил безопасности», — цитирует Reuters эксперта немецкого аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung Ульфа Лессинга. По его оценке, мятеж создаст возможности для укрепления позиций России и других стран. Несколько пользователей Twitter в четверг выложили фото- и видеокадры с митинга у здания парламента в столице Ниамее, на которых виден российский флаг. Проверить достоверность этих сообщений РБК не смог.

У России нет посольства в Нигере, делами в этой стране занимается российское посольство в Мали, на сайте которого нет информации о характере двусторонних отношений с Нигером.

На международном уровне Нигер важен как один из ведущих поставщиков урана — в этом качестве страна входит в десятку мировых лидеров. Но Россия с ней никогда не сотрудничала в области добычи урана, в основном там работают Франция и Китай, сказал РБК директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. По его мнению, Россия вряд ли заинтересована в дестабилизации хрупкого рынка урана.