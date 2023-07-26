Гвардейцы президента Нигера попытались поднять мятеж

Группа гвардейцев блокировала президентский дворец, армия их действия не поддержала и заявила, что готова атаковать мятежников

Mohamed Bazoum (Фото: Tolga Akmen / Getty Images)

Армия Нигера не поддержала группу гвардейцев, перекрывших президентский дворец в столице страны Ниамее, сообщила администрация президента Нигера в Twitter.

«Армия и национальная гвардия готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если они не успокоятся», — говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» рассказал, что Нигер не участвует в саммите Россия — Африка в Петербурге, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны.

Ранее 26 июля доступ к президентскому дворцу был заблокирован из-за возмущения президентской гвардии «по неустановленной причине».

Как сообщает портал Jeune Afrique, глава государства Мохамед Базум, которого сопровождают адъютант и несколько человек из личной охраны, начал переговоры с мятежниками. По словам военного источника портала, переговоры направлены на то, чтобы избежать конфронтации между задействованными членами президентской гвардии и остальной армией, которая не поддерживает действия гвардии.

Президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Чиани. Jeune Afrique уточняет со ссылкой на «достоверные источники», что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять его с занимаемой должности. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

31 марта 2021 года правительство Нигера объявило об аресте нескольких человек после предполагаемой попытки государственного переворота, за два дня до приведения к присяге президента Базума. Вероятный зачинщик мятежа, капитан военно-воздушных сил Сани Гуруза, был арестован.