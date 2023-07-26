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Гвардейцы президента Нигера попытались поднять мятеж

В Нигере армия не поддержала действия президентской гвардии, окружившей дом главы страны
Группа гвардейцев блокировала президентский дворец, армия их действия не поддержала и заявила, что готова атаковать мятежников
Mohamed Bazoum
Mohamed Bazoum (Фото: Tolga Akmen / Getty Images)

Армия Нигера не поддержала группу гвардейцев, перекрывших президентский дворец в столице страны Ниамее, сообщила администрация президента Нигера в Twitter.

«Армия и национальная гвардия готовы атаковать подверженную обидам группу из президентской гвардии, если они не успокоятся», — говорится в сообщении.

Источник «РИА Новости» рассказал, что Нигер не участвует в саммите Россия — Африка в Петербурге, но это не связано с попыткой захвата военными президента страны.

Ранее 26 июля доступ к президентскому дворцу был заблокирован из-за возмущения президентской гвардии «по неустановленной причине».

Как сообщает портал Jeune Afrique, глава государства Мохамед Базум, которого сопровождают адъютант и несколько человек из личной охраны, начал переговоры с мятежниками. По словам военного источника портала, переговоры направлены на то, чтобы избежать конфронтации между задействованными членами президентской гвардии и остальной армией, которая не поддерживает действия гвардии.

Президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Чиани. Jeune Afrique уточняет со ссылкой на «достоверные источники», что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять его с занимаемой должности. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

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31 марта 2021 года правительство Нигера объявило об аресте нескольких человек после предполагаемой попытки государственного переворота, за два дня до приведения к присяге президента Базума. Вероятный зачинщик мятежа, капитан военно-воздушных сил Сани Гуруза, был арестован.

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