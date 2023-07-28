Лидер мятежников в Нигере Чиани впервые обратился к гражданам по телевидению

Лидер мятежников в Нигере впервые выступил с обращением к гражданам

Лидер мятежников, объявивших о свержении президента Нигера, генерал Чиани впервые выступил с обращением к гражданам, призвав к спокойствию. Действия взбунтовавшихся военных он объяснил желанием бороться с коррупцией и кумовством

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Командующий президентской гвардией Нигера, задержавшей главу государства Мохамеда Базума, генерал Абдурахман Чиани впервые с начала переворота и объявления о свержении президента выступил по национальному телевидению с обращением к гражданам, передает портал Jeune Afrique. Отмечается, что от имени мятежников ранее выступал генерал-полковник Амаду Абдраман.

В своем выступлении Чиани представился как глава Национального совета по защите родины (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP). Так назвалась группировка военных, которая 27 июля объявила о свержении президента.

«Мои сограждане, очевидно, свергнутые власти стремятся создать какое-то ополчение в своих интересах. <...> CNSP через меня просит партнеров и друзей Нигера на этом решающем этапе жизни нашей страны доверять нашим силам обороны и безопасности, гарантам национального единства, территориальной целостности и высших интересов нашей нации», — сказал Чиани.

Он подтвердил готовность группировки «уважать все международные обязательства, взятые на себя Нигером», и призвал к спокойствию, бдительности и «патриотическому скачку» для «решения проблем безопасности, экономических и социальных проблем».

Действия мятежников Чиани объяснил желанием бороться с «растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством», перед лицом которых, по словам командующего президентской гвардией, «свергнутое правительство показало свои пределы».

26 июля президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что они собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. Однако на следующий день командование вооруженных сил встало на сторону мятежников.

Тогда СNSP объявил о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени). По словам выступавшего от их имени Абдрамана, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

Jeune Afrique со ссылкой на «достоверные источники» уточнял, что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять Чиани с занимаемой должности. Генерал находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

Базум был избран президентом Нигера в 2021 году, Би-би-си называет его близким союзником Франции и других стран Запада. За два дня до приведения его к присяге, 31 марта 2021 года, правительство Нигера объявило об аресте нескольких человек после предполагаемой попытки государственного переворота. Вероятный зачинщик мятежа, капитан военно-воздушных сил Сани Гуруза, был арестован.

Базум, несмотря на задержание в резиденции и заявления о его свержении, официально не объявлял о своей отставке. 27 июля в Twitter главы государства появился пост, в котором говорится, что «с трудом завоеванные достижения будут сохранены; все нигерийцы, которые ценят демократию и свободу, позаботятся об этом».