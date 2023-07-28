Лидер мятежников в Нигере впервые выступил с обращением к гражданам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 16:11
Совфед одобрил закон о запрете менять УК чаще одного раза в год Недвижимость, 16:11
В Минтруде не увидели необходимости в четырехдневной рабочей неделе Общество, 16:10
Российскую теннисистку не впустили в Чехию Спорт, 16:09
Как разработать и внедрить систему управления проектами: опыт НЛМК Pro, 16:08
Ликсутов раскрыл детали выставки столичного транспорта в «Манеже» Город, 16:06
Исключительная находка. Археологи обнаружили руины театра Нерона Life, 15:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 15:48
Импортеры предупредили о повышении цены вина из Европы после роста пошлин Бизнес, 15:47
В РФС допустили, что игроки из стран БРИКС перестанут быть легионерами Спорт, 15:34
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 15:33
От энергетики до медицины: кто и зачем применяет искусственный интеллект Тренды, 15:33
Лидер мятежников в Нигере впервые выступил с обращением к гражданам Политика, 15:33
Путин заявил об отказе Украины, США и НАТО от переговоров с Россией Политика, 15:32
Политика ,  
0 

Лидер мятежников в Нигере впервые выступил с обращением к гражданам

Лидер мятежников в Нигере Чиани впервые обратился к гражданам по телевидению
Лидер мятежников, объявивших о свержении президента Нигера, генерал Чиани впервые выступил с обращением к гражданам, призвав к спокойствию. Действия взбунтовавшихся военных он объяснил желанием бороться с коррупцией и кумовством
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters
Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

Командующий президентской гвардией Нигера, задержавшей главу государства Мохамеда Базума, генерал Абдурахман Чиани впервые с начала переворота и объявления о свержении президента выступил по национальному телевидению с обращением к гражданам, передает портал Jeune Afrique. Отмечается, что от имени мятежников ранее выступал генерал-полковник Амаду Абдраман.

В своем выступлении Чиани представился как глава Национального совета по защите родины (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP). Так назвалась группировка военных, которая 27 июля объявила о свержении президента.

«Мои сограждане, очевидно, свергнутые власти стремятся создать какое-то ополчение в своих интересах. <...> CNSP через меня просит партнеров и друзей Нигера на этом решающем этапе жизни нашей страны доверять нашим силам обороны и безопасности, гарантам национального единства, территориальной целостности и высших интересов нашей нации», — сказал Чиани.

Он подтвердил готовность группировки «уважать все международные обязательства, взятые на себя Нигером», и призвал к спокойствию, бдительности и «патриотическому скачку» для «решения проблем безопасности, экономических и социальных проблем».

Действия мятежников Чиани объяснил желанием бороться с «растратой государственных средств, с безнаказанностью, коррупцией во всех ее формах и кумовством», перед лицом которых, по словам командующего президентской гвардией, «свергнутое правительство показало свои пределы».

26 июля президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что они собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. Однако на следующий день командование вооруженных сил встало на сторону мятежников.

Читайте на РБК Pro
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Курс рубля: куда все движется и как происходящее объясняет наука
«Самое глупое решение Маска»: за что эксперты ругают ребрендинг Twitter
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании

Тогда СNSP объявил о свержении Базума, закрытии границ и общенациональном комендантском часе (с 22:00 до 5:00 по местному времени). По словам выступавшего от их имени Абдрамана, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

Jeune Afrique со ссылкой на «достоверные источники» уточнял, что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять Чиани с занимаемой должности. Генерал находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

Базум был избран президентом Нигера в 2021 году, Би-би-си называет его близким союзником Франции и других стран Запада. За два дня до приведения его к присяге, 31 марта 2021 года, правительство Нигера объявило об аресте нескольких человек после предполагаемой попытки государственного переворота. Вероятный зачинщик мятежа, капитан военно-воздушных сил Сани Гуруза, был арестован.

Базум, несмотря на задержание в резиденции и заявления о его свержении, официально не объявлял о своей отставке. 27 июля в Twitter главы государства появился пост, в котором говорится, что «с трудом завоеванные достижения будут сохранены; все нигерийцы, которые ценят демократию и свободу, позаботятся об этом».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нигер мятеж обращение Мохамед Базум
Материалы по теме
Госдеп не увидел следов «Вагнера» в перевороте в Нигере
Политика
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Нигер
Политика
Почему переворот в одной из беднейших стран может быть полезен России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter