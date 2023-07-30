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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин поручил наградить остановивший атаку техники ВСУ экипаж танка

Глава ДНР Пушилин поручил наградить остановивший атаку ВСУ экипаж российского танка
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Донецкой народной републики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны ВСУ из восьми единиц техники. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Врио главы региона отметил, что накануне в сети появилось видео с запорожского направления, на котором один российский танк останавливает атаку колонны украинской техники.

«С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики», — написал он. Пушилин добавил, что дал подчиненным соответствующее поручение.

На видеозаписи, которую прикрепил к посту Пушилин, видно, как танк и техника противника постепенно сближаются, а военные наблюдают за этим через спецоборудование. Один из них сообщает своим сослуживцам, что на поле «один наш», а другие военные отмечают, что там же находятся восемь единиц техники. Затем на поле начинается стрельба, на кадрах виден дым от взрывов.

После этого наблюдавший за боем военный говорит, что три танка противника удалось вывести из строя. Удары, по его словам, были нанесены как минимум по четырем.

Затем российский танк отъезжает с поля боя.

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«РИА Новости» пишет, что речь идет о боем на времевском направлении. Свое название оно получило по имени времевского выступа, который расположен на стыке ДНР и Запорожской области. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий называл обстановку в этом районе напряженной, однако подчеркивал, что российские силы контролируют времевское направление.

Накануне Балицкий сообщил, что российские силы отразили атаку украинских штурмовых бригад у села Старомайорское в этом районе. Утром 30 июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сказал, что российская армия предприняла контратаку и выбила украинские силы из этого населенного пункта.

Пушилин поручил наградить остановивший атаку техники ВСУ экипаж танка
Пушилин поручил наградить остановивший атаку техники ВСУ экипаж танка

Теги
Денис Пушилин награждение танк ВСУ Украина
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