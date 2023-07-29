Балицкий заявил об отбитой попытке атаки ВСУ на времевском направлении

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Российские силы отразили попытку атаки украинских штурмовых бригад у села Старомайорское на времевском направлении, сообщил в телеграм-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Военные отбросили украинские силы назад, противник понес »существенные человеческие потери», написал Балицкий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам врио главы региона, хотели занять позиции в Старомайорском, чтобы получить преимущества для наступления в направлении Урожайного и Старомлиновки. Однако Киеву не хватает сил для атак, считает он.

Село Старомайорское находится в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) на границе с Запорожской областью. Урожайное прилегает к нему с востока, Старомлиновка расположена на 4 км южнее. Времевский выступ, по имени которого названо направление, — это небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР.

Накануне, 28 июля, Балицкий охарактеризовал обстановку в регионе как напряженную. Он заявил, что российские подразделения контролируют времевское направление. ВСУ, по словам Балицкого, пытались удержаться в северо-западной части села Старомайорское, несмотря на значительные потери.

Минобороны в своей ежедневной сводке заявило об отраженной атаке украинских войск в районе Старомайорского и уничтожении там диверсантов. Общие потери Украины за сутки на этом направлении ведомство оценило примерно в 110 человек.