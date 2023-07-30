Путин пока не принял решение о своем участии на саммите G20 в Индии

Путин по-прежнему не принял решение о поездке на саммит G20 в Индии

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите G20 в Индии. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«Я пока не знаю. Не думал. Не решил. Посмотрим», — ответил глава государства на вопрос о поездке в Индию.

Индия в этом году председательствует в G20. В 2022-м хозяйкой была Индонезия. Прошедший 15–16 сентября 2022 года на Бали саммит G20 закончился принятием документа, в котором говорилось, что большинство представителей G20 «решительно осуждают» действия России на Украине. Тем не менее российская сторона настояла, чтобы в нем было указано наличие альтернативных точек зрения.

На саммите в Индонезии Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. Как тогда заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин лично принял решение не ехать на встречу, несмотря на личное приглашение индонезийской стороны. О сентябрьском саммите в Нью-Дели Песков сказал, что участие Путина пока не решено.