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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курсков области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. <...> Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен», — написал Старовойт.

Губернатор пообещал, что власти окажут помощь собственнику пострадавшего дома.

Поселок Теткино находится менее чем в 1 км от границы с Сумской областью Украины. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам с начала российской спецоперации. В последний раз Старовойт писал об ударе поселку пункту 26 июля. В результате атаки был контужен пограничник.

В середине июля обстрелу также подвергся город Суджи в той же области. Повреждения получил жилой дом, были разрушены хозяйственные постройки. Кроме того, на месте удара возник пожар. Пострадавших тогда не было.

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Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино в Курской области
Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино в Курской области

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Роман Старовойт Курская область обстрел ВСУ Украина
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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