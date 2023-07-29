Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино в Курской области

Украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курсков области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. <...> Также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен», — написал Старовойт.

Губернатор пообещал, что власти окажут помощь собственнику пострадавшего дома.

Поселок Теткино находится менее чем в 1 км от границы с Сумской областью Украины. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам с начала российской спецоперации. В последний раз Старовойт писал об ударе поселку пункту 26 июля. В результате атаки был контужен пограничник.

В середине июля обстрелу также подвергся город Суджи в той же области. Повреждения получил жилой дом, были разрушены хозяйственные постройки. Кроме того, на месте удара возник пожар. Пострадавших тогда не было.