Гладков сообщил об обстреле шебекинского пункта пропуска из миномета

28 июля в Белгородской области был обстрелян пограничный автомобильный пропускной пункт «Шебекино», сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По погранпереходу было выпущено 16 снарядов из миномета, разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, в минувшие сутки в Белгородском районе было обстреляно село Жукравлевка, никто не пострадал, рассказал губернатор.

В тот же день в другом российском регионе — Ростовской области ракета упала в центре Таганрога. Взрыв произошел на территории Таганрогского художественного музея (Лермонтовский переулок, 22). В центре города ввели режим ЧС. Минобороны России заявило, что удар нанесли ВСУ, ракета была перехвачена российскими средствами ПВО. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.