Старовойт сообщил об обстреле города Суджа в Курской области

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ВСУ трижды обстреляли город Суджа Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Зафиксированы три прилета. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки», — сообщил губернатор.

Повреждения также получили соседние постройки. В результате обстрела никто не пострадал.

С началом военной операции Курская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами регулярно подвергается обстрелам. Курская область граничит с Сумской областью Украины.

Накануне утром Старовойт сообщил, что под обстрел попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Были повреждены два дома, а еще один снаряд попал на территорию тракторного двора «Победа», там произошел пожар.

В регионе действует режим «среднего уровня реагирования», который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта. Помимо этого в Курской области действует желтый, высокий, уровень террористической угрозы.