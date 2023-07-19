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Старовойт сообщил об обстреле города Суджа в Курской области

Курский губернатор Старовойт: в результате обстрела города Суджа пострадал жилой дом
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ трижды обстреляли город Суджа Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Зафиксированы три прилета. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки», — сообщил губернатор.

Повреждения также получили соседние постройки. В результате обстрела никто не пострадал.

С началом военной операции Курская область наряду с другими граничащими с Украиной регионами регулярно подвергается обстрелам. Курская область граничит с Сумской областью Украины.

Накануне утром Старовойт сообщил, что под обстрел попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Были повреждены два дома, а еще один снаряд попал на территорию тракторного двора «Победа», там произошел пожар.

В регионе действует режим «среднего уровня реагирования», который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта. Помимо этого в Курской области действует желтый, высокий, уровень террористической угрозы.

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Старовойт сообщил об обстреле города Суджа в Курской области
Старовойт сообщил об обстреле города Суджа в Курской области

Теги
Персоны
Курская область обстрел Роман Старовойт Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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