В Курской области пограничник получил контузию при обстреле региона со стороны ВСУ

Во время обстрела поселка в Курской области контужен пограничник

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Пограничник получил контузию средней тяжести во время обстрела Курской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Глушковской районной больнице.

Мужчина был отправлен в областную больницу.

Утром губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военные Украины обстреляли Теткино. По его словам, было нанесено пять ударов. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка оказалась обесточенной.

23 июля ВСУ нанесли 16 ударов по Теткино. Осколки ракеты повредили крыши двух домов. 21 июля украинские военные также обстреляли этот поселок, всего было зафиксировано 25 прилетов. Из-за повреждения линии электропередачи Теткино осталось без света.

С начала российской военной операции на Украине Курская область, как и ряд других приграничных регионов, регулярно попадает под обстрелы с украинской стороны. В регионе действует высокий уровень террористической угрозы, а также режим среднего уровня реагирования, предусматривающий в частности усиление охраны общественного порядка и ограничения на въезд и выезд.