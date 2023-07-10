В Курской области после обстрела обесточили часть поселка Теткино

Фото: Яндекс.Карты

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении Старовойта. Он уточнил, что после обстрела была повреждена линия электропередачи, в связи с чем часть поселка обесточили. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, после того как в поселке станет безопасно.

Также в результате обстрела около десяти домов получили повреждения окон, фасада и крыши. Старовойт добавил, что под обстрел попала и деревня Елизаветовка, которая также находится в Глушковском районе, последствия уточняются.

5 июля под обстрел попало село Троицкое в Кореневском районе Курской области. После попадания в жилой дом взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Он был оперативно потушен, сообщил Старовойт. Всего в населенном пункте произошли три взрыва в результате обстрела. Люди не пострадали.

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы.