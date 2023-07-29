В Подмосковье за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Московской области выпала половина июльской нормы осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Больше всего осадков выпало в Коломне и Егорьевске — 35 и 32 мм соответственно.

В Москве, по словам синоптика, за день выпало 20% месячной нормы осадков. Так, в районе метеостанции ВДНХ — 14 мм, а в Тушино — 17 мм. Метеостанции МГУ и «Балчуг» зарегистрировали выпадение 19 мм осадков, одной пятой от месячной нормы.

Всего за июль в Москве выпало 144 мм осадков, что в 1,7 раза превышает нормальные для этого месяца показатели, сказал РБК собеседник.

Месячная норма осадков в июле в Москве — 86–90 мм.

Синоптик пообещал, что дожди прекратятся в столице к вечеру, а 30 июля будет «погожим и умеренно теплым».

Сильные ливни идут в Москве с середины июля. В городе были затоплены улицы, вода протекала на станции метро. В некоторых переулках она покрывала машины по крышу.

В Московской области ливни не прекращаются с начала месяца. В частности, от дождей пострадали Коломна, Красногорск и Орехово-Зуево, говорил глава региона Андрей Воробьев.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял потопы в Москве тем, что дренажная система не справляется с залповым выпадением осадков. Если бы эти осадки были «размазаны» и растянуты по времени, «то ничего страшного бы не произошло». «А когда выпадает больше 20 мм в час, в низинах начинается коллапс. Вода поднимается, дренажная система с таким количеством воды не справляется, по улицам начинают плавать автомобили. Москва действительно поплыла», — говорил РБК синоптик.