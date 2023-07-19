Вильфанд объяснил, почему Москва «поплыла»

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Москва во время дождей накануне «поплыла», потому что дренажная система не справилась с количеством одновременно выпавших осадков, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, если бы эти осадки были «размазаны» и растянуты по времени, «то ничего страшного бы не произошло». «А когда выпадает больше 20 мм в час, в низинах начинается коллапс. Вода поднимается, дренажная система с таким количеством воды не справляется, по улицам начинают плавать автомобили. Москва действительно поплыла», — сказал Вильфанд.

Максимальное количество осадков в столичном регионе выпало в Клину — 47 мм днем и 43 мм ночью. Во Внуково выпало 8 и 11 мм соответственно, в Домодедово — 7 и 10 мм, на ВДНХ — 23 и 15 мм.

Вильфанд назвал дожди «фрагментарными». «Они прошли повсеместно, но не одновременно. Фронт был «волнистый», и в тот момент, когда в одном районе выпадали осадки, в другом было спокойно, потом фронт перемещался», — пояснил синоптик.

Интенсивные осадки с градом выпали, потому что фронт стал перемещаться очень быстро в послеполуденные часы, а температура воздушной массы, которая следовала за фронтом, была низкая — 17–18 градусов. «Когда воздушная масса перемещается вверх, происходит понижение температуры, конденсация водяных паров, начинается облакообразование», — сказал он. Облакообразование происходило быстро, высота кучево-дождевых облаков достигала 10–12 м. «При таких условиях еще и формируется шквал. Действительно, ветер вчера поднимался до 20–22 м/c. Это очень сильный ветер», — добавил специалист.

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве выпало максимальное количество дождя за последние 50 лет — до 68,3 мм.

Во время сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро. Из-за непогоды приостанавливалась работа колеса обозрения «Солнце Москвы» и закрывался Парк Горького.