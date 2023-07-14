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В Москве за день выпала четверть месячной нормы осадков

Синоптик «Фобоса» Тишковец: в Москве за день выпало 25% месячной нормы осадков

В Москве в течение суток 13 июля выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 36%, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, на ВДНХ, где расположена городская метеостанция, выпало 21 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы, уточнил синоптик. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове (26 мм), Солнечногорске (22 мм) и Сергиевом-Посаде (21 мм) — около трети от нормы.

Месячная норма осадков в июле в Москве — 86–90 мм.

По информации МЧС, дождь в Москве будет идти до утра 14 июля, в некоторых районах ожидаются сильные ливни. Дожди ожидаются также на востоке и северо-востоке Московской области.

Сильные ливни также обрушились на Московскую область 7 июля. Согласно прогнозам синоптиков, в тот день должно было выпасть около трети месячной нормы осадков. Сильнее других пострадал городской округ Коломна, где без света остались десятки населенных пунктов. В самом городе были затоплены улицы и привокзальная площадь. Также от ливней пострадали Красногорск и Орехово-Зуево, говорил губернатор области Андрей Воробьев.

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Москва Погода дождливая погода Евгений Тишковец осадки «Фобос»
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