Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 16:59
NYT узнала о крупных тратах подсанкционных миллиардеров в Британии Бизнес, 21:49
Госдеп не увидел следов «Вагнера» в перевороте в Нигере Политика, 21:43
Россиянка впервые в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA Спорт, 21:16
Шохин сравнил отношения с бизнесом из Африки с бутербродом без начинки Бизнес, 21:05
МОК призвал проявить чуткость к украинским спортсменам Спорт, 21:02
Путин подарил вертолет президенту Зимбабве Политика, 20:58
В Греции загорелся склад с боеприпасами на военной базе Общество, 20:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 20:25
Путин заявил о поддержке операции на Украине Северной Кореей Политика, 20:16
Рублев разгромно проиграл 61-й ракетке мира на турнире в Гамбурге Спорт, 20:15
Эмитенты евробондов смогут избежать замещения на основе двух критериев Инвестиции, 20:14
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 20:01
Угрожавшему отравить собак в ЖК в Москве бизнесмену дали 10 суток ареста Общество, 19:50
В Москве за квартал на треть вырос спрос на элитное жилье Недвижимость, 19:48
Политика ,  
0 

Госдеп не увидел следов «Вагнера» в перевороте в Нигере

Госдеп: США не видят признаков участия ЧВК «Вагнер» в перевороте в Нигере
Фото: Balima Boureima / Reuters
Фото: Balima Boureima / Reuters

Вашингтон пока не видит признаков участия ЧВК «Вагнер» в событиях, происходящих в Нигере, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мне ничего не известно о каких-либо признаках участия группы «Вагнер». Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой», — сказал он.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии, передавал источник Jeune Afrique. Ранее группа членов президентской гвардии уже собиралась устроить мятеж, однако тогда остальная армия их не поддержала. На улицах в столице страны Ниамее собрались протестующие. США, ЕС и ООН призвали к освобождению президента. По словам Патела, Вашингтон по-прежнему считает Базума легитимным президентом Нигера.

Начиная с 2018 года бойцы ЧВК «Вагнер» принимали участие в боевых действия в Ливии. В основном они выступали на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. В их задачи входила и охрана месторождений. Одновременно росло присутствие ЧВК в других странах Африки — в регионе Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и центральной части континента. о данным газеты Financial Times (FT) на февраль этого года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». 

Теги
Нигер Госдепартамент США Африка
Материалы по теме
Зимбабве и Нигерия получат часть арестованных удобрений «Уралхима»
Бизнес
Армия Нигера встала на сторону объявивших о перевороте офицеров
Политика
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Нигер
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter