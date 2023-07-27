Госдеп не увидел следов «Вагнера» в перевороте в Нигере

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Вашингтон пока не видит признаков участия ЧВК «Вагнер» в событиях, происходящих в Нигере, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Мне ничего не известно о каких-либо признаках участия группы «Вагнер». Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой», — сказал он.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы страны закрыты. Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии, передавал источник Jeune Afrique. Ранее группа членов президентской гвардии уже собиралась устроить мятеж, однако тогда остальная армия их не поддержала. На улицах в столице страны Ниамее собрались протестующие. США, ЕС и ООН призвали к освобождению президента. По словам Патела, Вашингтон по-прежнему считает Базума легитимным президентом Нигера.

Начиная с 2018 года бойцы ЧВК «Вагнер» принимали участие в боевых действия в Ливии. В основном они выступали на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара. В их задачи входила и охрана месторождений. Одновременно росло присутствие ЧВК в других странах Африки — в регионе Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и центральной части континента. о данным газеты Financial Times (FT) на февраль этого года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер».