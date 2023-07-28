Верховная рада призвала исключить Россию из ЮНЕСКО

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Верховная рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом вывести Россию из членов организации. Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренков.

За это постановление проголосовали 296 народных депутатов Украины.

Депутаты призвали ЮНЕСКО немедленно направить на Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове и Одессе, а также определиться с возможными действиями по защите объектов культурного наследия на Украине.

23 июля городской совет Одессы сообщил, что ночью был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты стекла, повреждения получили крыши и фасады.