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Верховная рада призвала исключить Россию из ЮНЕСКО

Верховная рада призвала исключить Россию из ЮНЕСКО
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Военная операция на Украине
Фото: Bumble Dee / Shutterstock
Фото: Bumble Dee / Shutterstock

Верховная рада приняла обращение к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентам и правительствам ее государств-членов с призывом вывести Россию из членов организации. Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренков.

За это постановление проголосовали 296 народных депутатов Украины.

Депутаты призвали ЮНЕСКО немедленно направить на Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове и Одессе, а также определиться с возможными действиями по защите объектов культурного наследия на Украине.

23 июля городской совет Одессы сообщил, что ночью был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что повреждения получили еще два памятника архитектуры. Разрушены шесть домов, повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты стекла, повреждения получили крыши и фасады.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, его в 2010 году освятил патриарх Кирилл.

Теги
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