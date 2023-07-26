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Захарова обвинила главу ЮНЕСКО в превышении полномочий

Захарова: глава ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в атаках на центр Одессы
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава ЮНЕСКО превысила свои полномочия, неправомерно возложив вину на Россию за «умышленное уничтожение объектов культуры» в Одессе, заявила Захарова. Минобороны и Кремль заявили, что храм повредили украинские средства ПВО
Одри Азуле
Одри Азуле (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле превысила свои полномочия, обвинив Россию в намеренном нанесении ударов по историческому центру Одессы. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, она неправомерно возложила вину на Россию за атаки и «умышленное уничтожение объектов культуры». Москва не имеет никакого отношения к этим ударам, так как ВС России атакуют исключительно военные объекты, подчеркнула Захарова.

«А до этого десять лет где была госпожа Азуле, ее секретариат и предшественники? Не видели, ничего не замечали на Украине? Сколько можно нам перечислять, какое количество памятников было уничтожено и продолжает уничтожаться?» — добавила представитель российского МИДа.

Захарова отвергла заявления о нарушении Россией Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

23 июня на сайте ЮНЕСКО было размещено заявление Азуле по поводу ударов России по Одессе. «Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру», — заявила она.

Исторический центр Одессы был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в январе.

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Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, в 1936 году разрушен. В начале 2000-х годов собор восстановили, в 2010 году его освятил патриарх Кирилл.

После взрыва на Крымском мосту 17 июля Одесса подвергается ночным ударам. Минобороны России несколько раз сообщало об атаках на объекты в Одессе, называя их «ударами возмездия». Российские военные заявляют, что не атакуют гражданские объекты, а только места, где готовятся теракты против страны и находятся «иностранные наемники».

В ночь на 23 июля, по данным властей Одессы, были повреждены собор и 44 здания, из которых 25 — памятники архитектуры.

Минобороны России заявило, что храм был разрушен, вероятнее всего, из-за падения украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отверг обвинения в разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе. По его словам, храм повредили «антиракеты».

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Виктория Громова Виктория Громова
Мария Захарова ЮНЕСКО Одесса Россия
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