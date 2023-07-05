МИД обвинил ЮНЕСКО в сокрытии вывезенных с Украины ценностей

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности, вывезенные с Украины, на территории других стран и «пристраивать» их в государства Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины и которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территории стран Европейского союза», — заявила Захарова.

По ее словам, сведения о причастности ЮНЕСКО к сокрытию незаконно вывезенных украинских ценностей есть у российских властей. О каких именно объектах идет речь, Захарова не уточнила.

В конце июня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, в том числе мощей, «под предлогом спасения от российских ракетных ударов». По его словам, в дальнейшем христианские ценности собираются передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя заявление СВР, написал в телеграм-канале, что «ни одна сакральная ценность не покинет» страну. Единственной задачей он назвал защитить лавру «от русского мира и окончательно проверить все <...> украинские сакральные реликвии на месте».