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Патрушев назвал препятствие для переговоров с Украиной

Секретарь Совбеза Патрушев: побуждать к переговорам нужно западных кураторов Украины
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Москва готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но нужно согласие на диалог западных союзников Киева, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к диалогу, о чем заявляла неоднократно. Но побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной», — цитирует Патрушева «Российская газета».

«Ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников. Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Киев официально заявлял, что готов на переговоры только при условии возвращения к границам Украины 1991 года.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается вести переговоры с Москвой, пока президентом России является Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — пояснял тогда он. В Кремле сочли, что остается ждать либо изменения позиции Зеленского, либо смены президента Украины.

8 ноября того же года Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится». При этом упоминания российского президента в списке условий не было.

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Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но Киев при этом должен учитывать сложившиеся на земле реалии.

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переговоры Николай Патрушев БРИКС
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