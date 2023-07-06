Рогозин заявил о захвате военными британской ракеты Storm Shadow

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikimedia Commons)

Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царские волки» вывезли упавшую британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом сообщил глава военно-технического центра подразделения Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогозин рассказал «РИА Новости», что ракета частично разрушена, технические специалисты прямо в зоне военных действий разобрали ее на детали и для удобства транспортировки разложили по отдельности крыло, блок управления, фугасную и кумулятивную части. Рогозин добавил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении.

Вывоз ракеты занял два дня. По дороге диверсионно-разведывательная группа противника, утверждает Рогозин, попыталась перехватить машину с ракетой, но атака была отражена.

О сбитой ракете, которая стала трофеем добровольцев из БАРС-11, 4 июля писал телеграм-канал Mash. Где конкретно ее сбили не уточнялось.

Ракету передали для изучения на одно из оборонных предприятий, специалисты которого «расшифруют алгоритмы системы управления этого опасного ракетного вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО». По словам Рогозина, это позволит найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow.

Ракеты Storm Shadow Украине переделала Великобритания, ВСУ используют их с мая. Дальностью полета ракеты — более 250 км. Storm Shadow запускают с самолетов.

Российская сторона неоднократно сообщала об обстрелах со стороны Украины с использованием этих ракет. В частности, в июне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Storm Shadow был нанесен удар по детскому лагерю «Днепряны» на юге региона. В результате погиб один человек.