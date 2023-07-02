В ВСУ рассказали о проблемах с французскими легкими танками AMX-10RC

Легкие колесные танки AMX-10RC, предоставленные Украине Францией, «непрактичны» на передовой при наступлении из-за тонкой брони, рассказал командир батальона с позывным «Спартанец»

Танк AMX-10RC (Фото: Lance Cpl. Damarko Bones / dvidshub.net)

Легкие колесные танки AMX-10RC, предоставленные Украине Францией, «непрактичны» в ходе наступления, так как покрыты тонкой броней, рассказал AFP командир батальона 37-й бригады морской пехоты с позывным «Спартанец».

По его словам, такой колесный бронеавтомобиль можно использовать для огневой поддержки, но не на передовой при наступлении. Уже погиб экипаж одной бронемашины, сообщил украинский военный. «Во время артиллерийского обстрела рядом разорвался снаряд, осколки пробили броню, и сдетонировал боекомплект», — рассказал он.

«Орудия хорошие, очень хорошие приборы наблюдения. Но, к сожалению, броня тонкая, и использовать их на передовой непрактично», — отметил командир. Он упомянул случаи, когда рядом разрывался 152-миллиметровый снаряд и осколки пробивали броню.

Военнослужащий добавил, что у AMX-10 RC также ломалась коробка передач — возможно, предположил он, из-за использования легких танков на грунтовых дорогах.

Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC разработаны французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. 17-тонная боевая машина оснащена 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа.

В марте министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что разведывательные колесные бронеавтомобили AMX-10RC, обещанные Парижем в январе, прибыли на Украину, часть уже отправлена на передовую. Сколько колесных танков отправлено на Украину, он тогда не уточнил.

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