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При обстреле поселка вблизи Шебекино получил ранение комбайнер

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное вблизи Шебекино и ранили комбайнера
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Днем 27 июля под обстрел со стороны Украины попала окраина поселка Красное, который находится в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть один пострадавший — комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу», — написал глава региона.

Гладков уточнил, что пострадавшего уже отправили домой на амбулаторное лечение. Осколки после взрыва повредили также комбайн, на котором работал пострадавший.

Ранее губернатор сообщил, что за предыдущие сутки территория Белгородской области несколько раз попадала под обстрел, всего зафиксировано пять атак с помощью беспилотников, при этом никто не пострадал. За день до этого в области зафиксировали более 90 прилетов за сутки.

Гладков также рассказывал, что в Белгородской области три проекта благоустройства общественных пространств малых городов получат более 90 млн рублей каждый в виде федерального гранта.

По его словам, Губкин, Алексеевка и Строитель стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов в малых городах по созданию комфортной городской среды. В частности, в Строителе обновление ждет парк «Маршалково», в Алексеевке благоустроят площадь Победы и прилегающую территорию, в Губкине — городской пляж.

2 июня 2023 года в результате обстрела «Градом» села Соболевка на юго-востоке области два человека погибли и шесть получили ранения.

«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», — написал он.

По словам Гладкова, среди пострадавших было двое детей, — они доставлены в больницу. «У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза», — пояснил губернатор.

В результате обстрела загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях.
 

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