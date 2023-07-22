Бывшего зама Гладкова отправили под домашний арест по делу о взятке

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уволил Полежаева в начале июля «за систематическое невыполнение своих обязанностей». По версии следствия, бывший заместитель губернатора получил взятку в виде двух автомобилей

Константин Полежаев (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Суд Белгорода отправил под домашний арест бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева, который проходит по делу о коррупции, сообщает Следственный комитет.

Задержание Полежаева СК подтвердил накануне, 21 июля. Ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Следствие решило направить ходатайство о домашнем аресте в связи с тем, что подозреваемый признал вину в полном объеме и дал показания, отмечается в сообщении.

По версии следствия, занимая пост замглавы Белгородской области, Полежаев за оказание содействия в приемке работы в сфере ЖКХ получил от директора строительной фирмы (ее название не указывается) два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью более 17 млн руб.

Полежаев возглавлял администрацию Белгорода в 2015–2019 годах, а потом был заместителем главы региона. Губернатор Вячеслав Гладков уволил его в начале июля «за систематическое невыполнение своих обязанностей». В числе претензий главы региона была некачественная, по его словам, организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке (эти населенные пункты ранее неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины).