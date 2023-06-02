Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 16:14
Пригожин заявил о выводе 99% подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска Политика, 22:55
В Белгородской области 2 человека погибли после обстрела села из «Града» Политика, 22:38
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону Общество, 22:27
Байдену не понадобилась помощь врачей после падения на вручении дипломов Политика, 22:12
Чехия потребует от России плату за аренду земли под консульством Политика, 22:04
Число погибших при столкновении поездов в Индии увеличилось до 70 Общество, 22:00
Белгородские власти пообещали кормить оставшихся после эвакуации животных Политика, 22:00
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Клуб бывшего тренера «Спартака» выиграл чемпионат Армении по футболу Спорт, 21:46
ФСБ задержала белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого Общество, 21:39
Армия Белоруссии получила еще один ЗРК С-400 Политика, 21:26
Как «Троицу» будут перевозить из Третьяковки в храм Христа Спасителя Общество, 21:16
Глава Минпросвещения посоветовал не пускать в интернет детей до 15 лет Общество, 21:14
Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина и журналиста Супера Политика, 21:09
Главы МИДов стран БРИКС обсудили прием новых членов в организацию Политика, 21:08
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области 2 человека погибли после обстрела села из «Града»

Гладков: два человека погибли после обстрела из «Града» села в Белгородской области
ВСУ обстреляли из «Града» село Соболевка на юго-востоке Белгородской области, двое погибли и шестеро пострадали, сообщил Гладков. Среди пострадавших — несовершеннолетние мальчик и девочка
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела «Градом» села Соболевка на юго-востоке Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», — написал он.

Также Гладков сообщил о шестерых пострадавших после обстрела, среди которых двое детей, — все они доставлены в больницу. «У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.

В результате обстрела загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях, пожарные уже приступили к тушению.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Приграничные села Белгородской области стали подвергаться обстрелам с украинской стороны с осени прошлого года — тогда российские подразделения покинули сопредельные районы Харьковской области. Ситуация обострилась в последнюю неделю. Если раньше власти сообщали о единичных обстрелах, то теперь Гладков рассказывает о том, что по Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150–250 снарядов, в том числе и из «Градов».

В ночь на 1 июня украинские формирования предприняли атаку в районе пункта автомобильного пропуска Шебекино. В ней участвовали три боевые бронированные машины, четыре пикапа и около тридцати военных. Она была отбита огнем артиллерии, противник потерял четыре боевые бронированные машины, около 50 солдат и отошел, сообщало Минобороны России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с местными властями и военными. Опрошенные РБК жители Шебекино рассказывали о постоянных взрывах и попытках эвакуироваться.

В Белгородской области 2 человека погибли после обстрела села из «Града»
В Белгородской области 2 человека погибли после обстрела села из «Града»

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел «Град» Военная операция на Украине
Материалы по теме
В белгородском селе Муром из-за обстрела загорелся дом
Политика
Атака на Белгородскую область. Что происходит в приграничном Шебекино
Политика
Власти отменили поезд из Белгорода в Шебекинский округ из-за обстрелов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter