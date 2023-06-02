Гладков: два человека погибли после обстрела из «Града» села в Белгородской области

В Белгородской области 2 человека погибли после обстрела села из «Града»

ВСУ обстреляли из «Града» село Соболевка на юго-востоке Белгородской области, двое погибли и шестеро пострадали, сообщил Гладков. Среди пострадавших — несовершеннолетние мальчик и девочка

Фото: vvgladkov / Telegram

Два человека погибли и шесть пострадали в результате обстрела «Градом» села Соболевка на юго-востоке Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел ВСУ. Снаряды «Града» были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте», — написал он.

Также Гладков сообщил о шестерых пострадавших после обстрела, среди которых двое детей, — все они доставлены в больницу. «У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнул губернатор.

В результате обстрела загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях, пожарные уже приступили к тушению.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Приграничные села Белгородской области стали подвергаться обстрелам с украинской стороны с осени прошлого года — тогда российские подразделения покинули сопредельные районы Харьковской области. Ситуация обострилась в последнюю неделю. Если раньше власти сообщали о единичных обстрелах, то теперь Гладков рассказывает о том, что по Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150–250 снарядов, в том числе и из «Градов».

В ночь на 1 июня украинские формирования предприняли атаку в районе пункта автомобильного пропуска Шебекино. В ней участвовали три боевые бронированные машины, четыре пикапа и около тридцати военных. Она была отбита огнем артиллерии, противник потерял четыре боевые бронированные машины, около 50 солдат и отошел, сообщало Минобороны России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с местными властями и военными. Опрошенные РБК жители Шебекино рассказывали о постоянных взрывах и попытках эвакуироваться.