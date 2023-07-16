Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский в Белгородской области

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Поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, никто не пострадал.

«Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия газоснабжения», — сообщил губернатор.

Утром Гладков сообщил об обстреле района центрального рынка в Шебекино. Погибла одна женщина, которая в момент обстрела ехала на велосипеде по тротуару. Огонь вели из реактивной системы залпового огня «Град».