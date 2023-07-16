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Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский в Белгородской области

Губернатор Гладков: поселок Горьковский Белгородской области попал под обстрел
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области попал под обстрел. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, никто не пострадал.

«Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия газоснабжения», — сообщил губернатор.

Утром Гладков сообщил об обстреле района центрального рынка в Шебекино. Погибла одна женщина, которая в момент обстрела ехала на велосипеде по тротуару. Огонь вели из реактивной системы залпового огня «Град».

Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле поселка Горьковский в Белгородской области

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
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