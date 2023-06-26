Молдавского посла вызвали в МИД

Молдавский посол был вызван в МИД, на встрече обсуждались двусторонние отношения. На прошлой неделе российского посла вызвали в МИД Молдавии после угроз херсонского губернатора ударить по мосту в республике

Лилиан Дарий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Молдавский посол Лилиан Дарий прибыл по вызову в МИД России и пробыл там около 20 минут, сообщает ТАСС.

«Обсудили двусторонние отношения», — сказал дипломат после визита.

Министерство не уточнило агентству причину, по которой Дарий был вызван.

22 июня МИД Молдавии вызывал российского посла Олега Васнецова. Поводом было высказывание врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. В тот день ВСУ атаковали мосты между регионом и Крымом в районе Чонгара, как утверждал Сальдо, британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Движение в данном районе приостановили из-за серьезных повреждений, ремонт займет несколько недель, указывал врио губернатора.

Он предупредил о возможном «очень серьезном» ответе и заявил, что известны координаты мостов в Одесской области, а также в молдавском населенном пункте Джурджулешты. Он находится вблизи границ Румынии и Украины; мост через реку Прут, которая впадает в Дунай в том районе, соединяет Молдавию и Румынию.

Кишинев назвал неприемлемыми эти угрозы и потребовал объяснений от российского посольства.