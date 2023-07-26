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Посол в ЦАР заявил о желании властей увеличить число российских военных

Посол Бикантов: в ЦАР заинтересованы в увеличении числа военных инструкторов из России
Александр Бикантов
Александр Бикантов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Власти Центрально-Африканской Республики заинтересованы в увеличении числа российских военных инструкторов в стране. Об этом «РИА Новости» заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов.

По его словам, сейчас их число неизменно — 1890 человек. «Банги заинтересован в их увеличении», — отметил Бикантов. По его словам, «именно благодаря России происходит строительство вооруженных сил, подготовка кадров для армии и сектора безопасности» в стране.

Бикантов напомнил, что в ЦАР проходит «референдум по новой Конституции». Он заявил, что структуры ООН «отказались помогать правительству ЦАР обеспечивать безопасность этого мероприятия» и эта обязанность легла «на плечи армии, полиции и российских, как они называют, союзников».

9 июля пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем рассказал, что вывод сотен бойцов ЧВК «Вагнер» из ЦАР является частью ротации подразделений. Бикантов это подтвердил, сказав, что военные уже прибыли в республику.

Референдум в ЦАР должен будет пройти 30 июля. В частности, на нем будет решаться вопрос об увеличении числа разрешенных президентских сроков с двух до трех. Кроме того, в случае принятия новой Конституции счетчик президентства нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадеры будет обнулен. Туадера уже дважды избирался президентом ЦАР — в феврале 2016 года и декабре 2020-го.

Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика ранее говорил, что если Россия решит отозвать ЧВК «Вагнер», бойцы которой находятся в стране, то страна готова принять «бетховенов» или «моцартов». По данным Financial Times на февраль этого года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер».

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