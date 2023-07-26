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Старовойт сообщил об обстреле села Теткино в Курской области

Старовойт: после обстрела повреждена линия электропередачи в Теткино Курской области
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Военные Украины обстреляли поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка оказалась обесточенной. Также осколки повредили окна и изгородь одного дома.

Вечером 23 июля Старовойт также сообщал об обстреле Теткино, тогда было зафиксировано 16 ударов. Осколки ракеты повредили крыши двух домов. Также Вооруженных силы Украины обстреляли соседний поселок Краснооктябрьский, пострадавших нет.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В регионе действует высокий уровень террористической угрозы, а также режим среднего уровня реагирования, который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта.

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Курская область обстрел Роман Старовойт
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