Старовойт сообщил об обстреле села Теткино в Курской области

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Военные Украины обстреляли поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка оказалась обесточенной. Также осколки повредили окна и изгородь одного дома.

Вечером 23 июля Старовойт также сообщал об обстреле Теткино, тогда было зафиксировано 16 ударов. Осколки ракеты повредили крыши двух домов. Также Вооруженных силы Украины обстреляли соседний поселок Краснооктябрьский, пострадавших нет.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В регионе действует высокий уровень террористической угрозы, а также режим среднего уровня реагирования, который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта.