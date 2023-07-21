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Старовойт сообщил о 25 прилетах по поселку Теткино

Старовойт: часть Теткино осталась без света после 25 прилетов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, зафиксировано 25 прилетов, сообщил губернатор Роман Старовойт. Повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без света.

Еще восемь прилетов пришлось на поселок Краснооктябрьский в том же районе. Там пострадавших и разрушений нет.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В регионе действует высокий уровень террористической угрозы, а также режим среднего уровня реагирования, который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта.

Старовойт сообщил о 25 прилетах по поселку Теткино
Старовойт сообщил о 25 прилетах по поселку Теткино

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Роман Старовойт Курская область обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

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