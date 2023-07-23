Старовойт сообщил о 16 ударах по поселку Теткино в Курской области

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Поселок Теткино Глушковского района Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины, всего зафиксировано 16 ударов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В результате осколки ракеты повредили крыши двух домов. Помимо этого, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский, пострадавших нет. Загорелся многоквартирный дом, в котором никто не живет. Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен, частично нарушено электроснабжение села Веселого.

21 июля ВСУ также нанесли удары по поселку Теткино. Всего их было зафиксировано 25, сообщал Старовойт. Из-за повреждения линии электропередачи часть поселка осталась без света. Тогда же на Краснооктябрьский пришлось еще восемь «прилетов», пострадавших и разрушений не было.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В регионе действует высокий уровень террористической угрозы, а также режим среднего уровня реагирования, который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта.