В Курской области сбили самодельный украинский квадрокоптер

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Пограничники сбили в Рыльском районе Курской области «самодельный вражеский квадрокоптер», сообщил губернатор Роман Старовойт. Люди не пострадали, разрушений нет.

Курская область граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Утром Старовойт заявил, что под обстрел попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Были повреждены два дома, а еще один снаряд попал на территорию тракторного двора «Победа», там произошел пожар.

В регионе действует режим «среднего уровня реагирования», который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, ограничения на въезд и выезд, досмотр автотранспорта. Помимо этого, в Курской области действует желтый, высокий, уровень террористической угрозы.