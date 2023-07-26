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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в семи регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в семи регионах России
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

В Краснодарском крае, Чувашии, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Ульяновской области, а также на Таймыре и на Сахалине ожидается жара от 30 до 39 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до плюс 39 градусов», — рассказал Вильфанд. В то же время на Черноморском побережье благодаря соседству с морем будет чуть прохладнее — до плюс 32–34 градусов. При этом в пятницу температура понизится примерно на десять градусов и вернется в норму.

В Чувашии, Татарстане и Ульяновской области жара достигнет 36–37 градусов 28 и 29 июля, на Таймыре — 29–30 градусов в этот же период, на Сахалине — 25–30 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе — 30 градусов и выше.

Ранее Гидрометцентр предупреждал об аномальной жаре с температурой выше нормы на семь-девять градусов в Якутии и Магадане.

Рекордная жара в 40 градусов в начале июля установилась в Екатеринбурге. Главный синоптик региона Галина Шепоренко заявила порталу Е1.ru, что это рекорд температуры за весь период наблюдений — 190 лет. «Это абсолютный максимум, когда-либо зарегистрированный в Екатеринбурге. До этого рекорд был плюс 39,1 градуса 16 июля 2020 года», — сказала она.

Кроме того, аномально жарко было и в Омской области. В регионе ввели режим чрезвычайной опасности на всей территории области. Из-за высоких температур появилось природное явление суховей, из-за которого погибли посевы на площади более 100 га.

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