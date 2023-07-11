В Екатеринбурге впервые зафиксировали 40-градусную жару

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
В Киеве исключили причастность к убийству офицера в Краснодаре Политика, 16:41
Аналитики Альфа-Банка назвали акции с потенциально высокой дивдоходностью Инвестиции, 16:38
В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары и гибели посевов Общество, 16:33
Карта за час: как банк трансформировал сервис доставки Тренды, 16:31
Тихоокеанская железная дорога — масштабная стройка страны. Квиз РБК и ЭЛСИ, 16:30
Хамиль из «Касты» рассказал, что пережил остановку сердца Общество, 16:29
Первый номер драфта НХЛ вернулся в родной клуб в КХЛ Спорт, 16:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как пентестеры помогают бизнесу найти уязвимости в IT-системах Тренды, 16:13
«МегаФону» присвоили кредитный рейтинг на уровне ААА Пресс-релиз, 16:07
МОК заявил об отсутствии допингового дела против фигуристки Сотниковой Спорт, 16:06
Голливудские актеры будут бастовать в борьбе за более щедрые контракты Life, 16:05
Польша решила продать «дочку» НОВАТЭКа Бизнес, 16:01
МВД показало кадры задержания напавших на юношу с ирокезом в Электростали Общество, 16:01
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15:56
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге впервые зафиксировали 40-градусную жару

В Екатеринбурге температура воздуха достигла рекордных +40 градусов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

11 июля в Екатеринбурге зафиксирована температура 40 градусов, следует из данных Уральского гидрометцентра.

Главный синоптик региона Галина Шепоренко заявила Е1.ru, что такой показатель стал рекордным за весь период наблюдений — 190 лет. «Это абсолютный максимум, когда-либо зарегистрированный в Екатеринбурге. До этого рекорд был плюс 39,1 градуса 16 июля 2020 года», — сказала она.

10 июля воздух в Екатеринбурге нагрелся до 38,3 градуса, побив суточный рекорд максимальной температуры для 10 июля, установленный в 2020 году (35,5 градуса).

Согласно прогнозу синоптиков, 12 июля температура воздуха понизится до 28–30 градусов. В этот день, а также 13 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 м/с, предупредили в МЧС. В ведомстве попросили граждан соблюдать меры безопасности, в частности, во время сильного ветра держаться подальше от легких построек и деревьев.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Екатеринбург Погода температура рекордная температура жара дожди
Материалы по теме
В Сочи 17 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за плохой погоды
Общество
В Абхазии закрыли все пляжи из-за непогоды
Общество
Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter