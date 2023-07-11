В Екатеринбурге впервые зафиксировали 40-градусную жару

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11 июля в Екатеринбурге зафиксирована температура 40 градусов, следует из данных Уральского гидрометцентра.

Главный синоптик региона Галина Шепоренко заявила Е1.ru, что такой показатель стал рекордным за весь период наблюдений — 190 лет. «Это абсолютный максимум, когда-либо зарегистрированный в Екатеринбурге. До этого рекорд был плюс 39,1 градуса 16 июля 2020 года», — сказала она.

10 июля воздух в Екатеринбурге нагрелся до 38,3 градуса, побив суточный рекорд максимальной температуры для 10 июля, установленный в 2020 году (35,5 градуса).

Согласно прогнозу синоптиков, 12 июля температура воздуха понизится до 28–30 градусов. В этот день, а также 13 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 27 м/с, предупредили в МЧС. В ведомстве попросили граждан соблюдать меры безопасности, в частности, во время сильного ветра держаться подальше от легких построек и деревьев.