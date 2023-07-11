В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары и гибели посевов

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Омской области, где из-за аномальной жары погибли посевы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Виталий Хоценко, документ опубликован на портале правовой информации.

В распоряжении от 10 июля сказано, что с 1 по 3 июля в Русско-Полянском, Таврическом и Черлакском муниципальных районах Омской области наблюдалось такое природное явление, как суховей. Максимальная температура составила +26 — 35 градусов в зависимости от района. Там погибли посевы на площади более 100 га.

Суховей — это тип погоды, когда устанавливается высокая температура воздуха при низкой влажности и умеренном или сильном ветре.

«Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в документе.

Режим будет действовать на всей территории Омской области.

Аномальная жара сохраняется в регионе не первую неделю. Плюс 7 и 8 июля в Омской области шли сильные дожди с градом и грозами. Согласно прогнозам регионального управления МЧС, с до 13 июля в регионе ожидается +36 градусов. Средняя температура июля в Омской области — +18 — 20 градусов.

Аномально высокая температура также наблюдается в Екатеринбурге. 11 июля Уральский гидрометцент зарегистрировал в городе 40-градусную жару. Как пояснила порталу Е1.ru главный синоптик региона Галина Шепоренко, это рекорд за все 190 лет наблюдений. Предыдущий рекорд составлял +39,1 градуса, его зарегистрировали 16 июля 2020 года.