Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Воронежские власти попросили не ездить по М4 из-за военной техники Политика, 05:26
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Якутии и Магадане Общество, 04:49
Власти сообщили о попадании в газовую трубу в Харькове Политика, 04:40
Губернатор Липецкой области призвал жителей отказаться от поездок на юг Политика, 04:32
Reuters узнал об отсрочке слушаний по делу Трампа до декабря Политика, 04:23
Центр Москвы на фоне дела о мятеже Пригожина. Фото Политика, 04:07
Германия закупит 60 вертолетов Chinook Политика, 04:00
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Заявления Пригожина и дело о мятеже. Что известно к 04:00 Политика, 04:00
Ростовское МЧС назвало фейками сообщения о комендантском часе Политика, 03:50
Ростовский губернатор призвал не выходить из дома без необходимости Политика, 03:49
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 03:43
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 03:23
Макрон призвал Евросоюз к самостоятельности Политика, 03:15
«ВКонтакте» заблокировала одно из аудиообращений Пригожина Политика, 02:54
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Якутии и Магадане

Вильфанд: на юге Поволжья, Урала и Сибири ожидаются заморозки

В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса», — рассказал Вильфанд.

При этом в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири ожидается аномально холодная для этого времени погода. Температура в этих регионах будет ниже нормы на четыре-восемь градусов ниже нормы.

Заморозки также ожидаются в Татарстане, Пермском крае, Оренбургской и Омской областях. Температура опустится на пять градусов ниже нуля.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. По словам Вильфанда, заморозки в это время в этих регионах являются «редчайшим явлением».

Теги
Гидрометцентр Роман Вильфанд аномальная жара Заморозки Погода
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду
Общество
Гидромет предупредил об июньских заморозках в Центральной России
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в Сибири и на Дальнем Востоке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter