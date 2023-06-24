Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Якутии и Магадане

В нескольких регионах на юге Поволжья, Урала и Сибири в ближайшие ночи ожидаются заморозки, а в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Невероятно теплая погода, на семь — девять градусов выше нормы, в Магаданской области, там 30-35 градусов, на северо-востоке Якутии — 30-33 градуса», — рассказал Вильфанд.

При этом в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири ожидается аномально холодная для этого времени погода. Температура в этих регионах будет ниже нормы на четыре-восемь градусов ниже нормы.

Заморозки также ожидаются в Татарстане, Пермском крае, Оренбургской и Омской областях. Температура опустится на пять градусов ниже нуля.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. По словам Вильфанда, заморозки в это время в этих регионах являются «редчайшим явлением».