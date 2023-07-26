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В США допустили, что действия Рида навредят обмену заключенных из России

CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенных из России

Участие экс-морпеха Тревора Рида в боях на Украине может навредить диалогу США и России по обмену заключенных, сообщает CNN со ссылкой на источник.

США обеспокоены тем, что развитие событий с Ридом негативно повлияет на текущие переговоры, направленные на освобождение двух американцев, которых обвиняют в шпионаже в России: Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил телеканалу анонимный чиновник.

Он подчеркнул, что решение Рида участвовать в боях на Украине было принято по его «собственной воле». «Это следует рассматривать совершенно отдельно от переговоров об освобождении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — сказал чиновник.

25 июля в Белом доме сообщили, что Рид был ранен во время участия в боевых действиях на Украине. По данным издания The Messenger, он присоединился к группе наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, в прошлом году.

В июле 2020 года суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима по делу о нападении на полицейских (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия, в августе 2019 года он напал на сотрудников полиции, которые доставляли его в отделение. В апреле 2022 года Рида передали США в обмен на возвращение в Россию российского летчика Константина Ярошенко. Последний был задержан в Либерии в 2010 году, позже его экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, где приговорили к 20 годам лишения свободы.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК («Шпионаж»). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Свою вину Уилан не признал. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима.

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Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже. По утверждению ФСБ, Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест продлили до конца августа.
 

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