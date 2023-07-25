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Отсидевший в России американский морпех получил ранение на Украине

The Messenger: отсидевший в России экс-морпех Тревор Рид получил ранение на на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Рида в 2020 году приговорили в России к девяти годам за нападение на полицейских. В 2022 году он был передан США в рамках обмена. Две недели назад он подорвался на мине и просит американские власти помочь, пишет издание
Тревор Рид
Тревор Рид (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости)

Бывший морской пехотинец, американец Тревор Рид, осужденный в России в 2020 году за нападение на полицейских и переданный США в рамках обмена Москвы и Вашингтона в 2022 году, получил ранение во время участия в боевых действий на Украине, пишет The Messenger (издание было запущено в мае бывшим владельцем The Hil Джимми Финкельштейном) со ссылкой на источники в Пентагоне. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

«Нам известно, что Тревор Рид был ранен во время участия в боевых действиях на Украине», — сообщил представитель администрации президента США.

Рид получил осколочное ранение примерно две недели назад, наступив на мину, рассказали источники издания в Минобороны США. Бывший морской пехотинец проходил лечение в Киев и запросил у Вашингтона перевод на американский объект в Германии или Польше.

Официальные лица в США в частном порядке выразили разочарование в связи ситуацией вокруг Рида, особенно с учетом того, сколько усилий было приложено для того, чтобы освободить его из российской тюрьмы, пишет портал.

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Военная операция на Украине морпех США
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