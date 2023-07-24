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Патрушев обвинил Запад в политике сохранения господства любыми средствами

Патрушев обвинил Запад в политике сохранения господства любыми средствами
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Запад, находясь в меньшинстве, использует любые средства, чтобы сохранить свое господство, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании в Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Патрушев отметил, что суверенные страны заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата США и навязывания Штатами своих подходов. «К сожалению, эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у западного меньшинства, которое в попытке сохранить мировое господство не гнушается никакими средствами — от односторонних санкций до ведения гибридных войн», — сказал он.

«Убеждены, что в интересах всех суверенных государств — не допустить диктата американцев и навязывания ими своих подходов другим», — подчеркнул секретарь Совбеза.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, заявил, что обновленная концепция внешней политики России предусматривает необходимость остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни.

По его словам, эти рамки должны определяться на основе баланса интересов и Устава ООН. России пытаются мешать, стремятся отбросить ее на десятилетия назад или вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и «подготовки к распаду России», отметил он.

«Англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад» хотят любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, подчеркнул глава МИДа. Они хотят контролировать условия развития всего человечества ради собственного господства в мире, добавил Лавров.

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