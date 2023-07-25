Вагоноремонтный завод из Улан-Удэ решили привлечь к изготовлению 120 поездов в Индию

К изготовлению 120 поездов для Индии решили привлечь завод из Бурятии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В выполнении международного проекта, который реализуют российский «Трансмашхолдинг» и индийская Rail Vikas Nigam Limited, примет участие Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ).

Об этом стало известно 25 июля в ходе визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Улан-Удэ. Глава правительства посетил ЛВРЗ.

«Международное соглашение было подписано сегодня в Нью-Дели. Российская сторона займется поставкой и обеспечит сервисное обслуживание поездов для нужд железных дорог Индии. Мощности ЛВРЗ будут дополнительно задействованы в рамках реализации проекта», — говорится в сообщении правительства Бурятии.

Предприятие является филиалом АО «Желдорреммаш».

При этом в республике будет создано дополнительно 1,8 тыс. рабочих мест, 600 из них — в Улан-Удэ, сообщил гендиректор «Желдорреммаша» Александр Маврин.

В апреле 2023 года генеральный директор «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа сообщил, что контракт на поставку 120 электропоездов для железных дорог Индии и их последующее обслуживание оценивается в $6,5 млрд.

«Сумма контракта составит порядка $1,8 млрд за поставку поездов и $2,5 млрд за их сервисное обслуживание в течение 35 лет. С учетом индексации общая стоимость контракта потенциально составит $6,5 млрд», — уточнили тогда в ТМХ.

«Период серийных поставок — с 2026 по 2030 год, а первые два прототипа будут предоставлены для проведения испытаний до конца 2025 года», — сообщил тогда журналистам вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Rail Vikas Nigam Limited в конце марта сообщила, что национальный перевозчик Indian Railways направил официальное уведомление российско-индийскому консорциуму о присуждении победы в конкурсе на поставку в Индию 120 пассажирских электропоездов, всего 1920 вагонов, писала газета «Ведомости».

В сообщении RVNL говорилось, что следующим этапом тендера должно стать подписание контракта, однако тогда сроки названы не были.