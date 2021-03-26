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Норвегия запретила продажу «дочки» Rolls Royce ТМХ

Минюст страны счел необходимым остановить сделку, так как Осло не сотрудничает с Москвой в сфере безопасности. Там считают, что продукция компании укрепит военный потенциал России. В МИД аргументы Норвегии назвали надуманными
Фото: Bjornar Moronning / NTB / Reuters
Фото: Bjornar Moronning / NTB / Reuters

Власти Норвегии обязали британскую Rolls Royce Group остановить продажу ее дочерней компании Вergen Engines, расположенной в стране, структуре «Трансмашхолдинга» TMH International. Об этом говорится в постановлении норвежского правительства (.pdf).

В решении говорится, что любая передача TMH акций, активов, имущества, производственной или технологической информации, других прав на Bergen Engines или ее дочерних компаний должна быть остановлена.

Согласно документу, если Rolls Royce не выполнит предписание, она нарушит закон о безопасности Норвегии, за что может понести ответственность. Министр юстиции Моника Муланд сочла необходимым воспрепятствовать продаже Bergen Engines компании, «которая контролируется из страны, с которой у Норвегии нет сотрудничества в сфере безопасности».

«Трансмашхолдинг» заявил о разочаровании из-за срыва сделки с Rolls-Royce
Бизнес
Фото:transmashholding / Facebook

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала решение Осло «обескураживающей новостью» для Москвы, а аргументы властей Норвегии — «абсолютно надуманными». По словам Захаровой, норвежская сторона ранее не раз заявляла о том, что продукция Вergen Engines и его разработки «не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений». «Сделка носила исключительно коммерческий характер, ее целью был вывод норвежского предприятия на новые рынки сбыта, разработка новой продукции, гарантированная занятость на предприятии в самой Норвегии», — указала она (цитата по «РИА Новости»).

Rolls Royce объявил о сделке по продаже завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines структуре ТМХ в начале февраля 2021 года, ее стоимость оценивалась в €150 млн. В ТМХ заявили, что российская «дочка» компании стремится «расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего — газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий».

В марте норвежский Минюст сообщил, что сделка приостановлена. Ведомство предположило, что технологии и продукция Bergen Engines имели бы большое военно-стратегическое значение для России и укрепили бы ее военный потенциал, что «явно противоречило бы интересам норвежской и союзной политики безопасности».

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В ТМХ заявили, что разочарованы решением Осло. Компания подчеркнула, что в ходе подготовки к покупке завода «не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», а TMH International неоднократно заявлял о готовности соблюдать местное законодательство. Компания собирается оценить коммерческие, финансовые и юридические последствия остановки сделки.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Норвегия Rolls Royсe «Трансмашхолдинг» сделка
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