Норвегия запретила продажу «дочки» Rolls Royce ТМХ

Минюст страны счел необходимым остановить сделку, так как Осло не сотрудничает с Москвой в сфере безопасности. Там считают, что продукция компании укрепит военный потенциал России. В МИД аргументы Норвегии назвали надуманными

Фото: Bjornar Moronning / NTB / Reuters

Власти Норвегии обязали британскую Rolls Royce Group остановить продажу ее дочерней компании Вergen Engines, расположенной в стране, структуре «Трансмашхолдинга» TMH International. Об этом говорится в постановлении норвежского правительства (.pdf).

В решении говорится, что любая передача TMH акций, активов, имущества, производственной или технологической информации, других прав на Bergen Engines или ее дочерних компаний должна быть остановлена.

Согласно документу, если Rolls Royce не выполнит предписание, она нарушит закон о безопасности Норвегии, за что может понести ответственность. Министр юстиции Моника Муланд сочла необходимым воспрепятствовать продаже Bergen Engines компании, «которая контролируется из страны, с которой у Норвегии нет сотрудничества в сфере безопасности».

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала решение Осло «обескураживающей новостью» для Москвы, а аргументы властей Норвегии — «абсолютно надуманными». По словам Захаровой, норвежская сторона ранее не раз заявляла о том, что продукция Вergen Engines и его разработки «не подпадают под действие норвежских экспортных ограничений». «Сделка носила исключительно коммерческий характер, ее целью был вывод норвежского предприятия на новые рынки сбыта, разработка новой продукции, гарантированная занятость на предприятии в самой Норвегии», — указала она (цитата по «РИА Новости»).